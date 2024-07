Tageswohnungseinbrüche in Bonefeld und Waldbreitbach

Verbandsgemeinde Rengsdorf Waldbreitbach (ots) – Am Dienstagmittag kam es im Zeitraum von 12:20 Uhr bis 13:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kurtscheider Straße in Bonefeld.

Bisher unbekannte Täter hebelten während der Abwesenheit der Geschädigten die Terrassentür auf und durchsuchten delikttypisch das Anwesen.

Die Täter entkamen mit geringer Beute.

Im Zuge einer Nachbarschaftsbefragung erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen verdächtigen weißen PKW (näheres nicht bekannt). Das Fahrzeug war vor und während der Tat in Tatortnähe abgestellt.

Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang.



Im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 18:30 Uhr kam es in der Jahnstraße in Waldbreitbach zu einem weiteren Tageswohnungseinbruch.

Auch dort hebelten die Täter eine Terrassentür auf und durchwühlten einige Räumlichkeiten.

Nach jetzigem Ermittlungsstand verließen die Täter ohne Beute das Anwesen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



