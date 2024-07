Am Donnerstag kam es im Zeitraum von 08:15 Uhr bis 14:20 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Dierdorf, Ot. Giershofen, Auf dem schwarzen Morgen. Bisher unbekannte Täter hebelten die rückwärtige Terrassentüre des Anwesens auf und durchsuchten delikttypisch die Räumlichkeiten.

Bei der Tatbegehung verrichteten die Täter erhebliche Beschädigungen am und im Anwesen.

Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld.

Die Kriminalpolizei Neuwied hat die Ermittlungen übernommen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



