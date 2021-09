Asbach

Tageswohnungseinbruch

Am Dienstagvormittag ist im Zeitraum von 07:15 Uhr bis 11:15 Uhr mindestens ein bisher unbekannte Täter in der Walgenbacher Straße in Asbach in ein Einfamilienhaus und in eine dazugehörende Gartenhütte eingebrochen.