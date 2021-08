Täterfestnahme nach Trickdiebstahl und versuchter Flucht

Am 28.08.2021 gegen 09:25 Uhr ereignete sich ein Trickdiebstahl in einem Blumengeschäft in Weyerbusch.

Ein Täter lockte die allein anwesende Verkäuferin hinsichtlich Kaufinteresse aus dem Laden und lenkte diese durch diverse Fragen zu Pflanzen ab. Ein zweiter Täter nutzte die Gelegenheit, betrat den Verkaufsraum, öffnete die unbeaufsichtigte Kasse und entnahm Bargeld. Anschließend entfernten sich beide vom Tatort. Als Fluchtfahrzeug nutzten sie einen BMW mit ausländischer Zulassung. Auf Grund des sofort getätigten Notrufs konnte ein entsprechendes Fahrzeug, besetzt mit zwei Personen, durch eine Streife im Stadtgebiet in Altenkirchen feststellt werden. Als der Fahrer bemerkte, dass der Funkwagen wendete, flüchtete das Fahrzeug über diverse Seitenstraßen mit erhöhter Geschwindigkeit(Kölner Str/Koblenzer Str./Bahnhofstraße/Bahnhof/Wiedstraße). Im Bereich der Wiedstraße fuhr der Fahrer auf ein privates Anwesen und versuchte sich hinter dem Gebäude zu verstecken. Dies konnte jedoch durch die Streife wahrgenommen werden. Das Fahrzeug wurde gestellt und die Personen festgenommen. Anhand der Beschreibung von Kleidung und Phänotyp konnte eine Täterschaft nachgewiesen werden. Das zuvor entwendete Bargeld konnte aufgefunden werden. Im Rahmen des Einsatzes meldete sich eine weitere Verkäuferin eines Blumengeschäfts in Flammersfeld. Beide Täter versuchten mit der gleichen Methode auch dort an die Kasse zu gelangen. Auf Grund Kundenverkehrs misslang dies.



