Täterfestnahme nach Einbruch in eine Firma im Industriegebiet Urbach

In der Nacht von Montag auf Dienstag erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus durch einen Sicherheitsdienst Kenntnis von einem Einbruch bei einer Firma im Industriegebiet in Urbach.

Bei beginnender Umstellung des Geländes durch die Polizei konnte eine dunkel gekleidete Person mit Sturmmaske aufgenommen werden, welche vom Gelände flüchtete. Nach einer fußläufigen Verfolgung von ca. 200 Metern wurde ein 30-jähriger Mann gestellt und festgenommen

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte zeitgleich auf dem gegenüberliegenden Bereich des Betriebsgeländes eine weitere, mit einem Rucksack ausgestattete, Person festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um den 18 – jährigen Bruder des bereits festgenommenen Tatverdächtigen.

Die beiden Brüder sind daraufhin getrennt voneinander zur Polizeiinspektion Straßenhaus verbracht und dort in Gewahrsam genommen worden.

In der Ortslage Urbach wurde der PKW eines Beschuldigten aufgefunden und anschließend sichergestellt.

Gegen die beiden Brüder sind mehrere Strafverfahren, insbesondere wegen des Einbruchdiebstahls in die Firma eingeleitet worden.



