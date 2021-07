Suchmaßnahmen nach der vermissten 79-jährigen Frau in Wissen am 02.07.2021 hier: Folgepressemitteilung zu Auftrag Nr. 4443204 und 4443276

Die bisher durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen zu dem Aufenthaltsort der vermissten Frau verliefen auch nach Hinweisen aus der Bevölkerung ergebnislos.

Die Kriminalpolizei forscht nun weiter im privaten Umfeld der Vermissten, um Anhaltspunkte für das Verschwinden und Hinweise auf den möglichen Verbleib zu erhalten.



Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Hinweise auf den Aufenthaltsort der vermissten Frau. Diese nimmt die Polizei in Betzdorf, Telefon: 02741/926-0, die Polizei in Wissen, Telefon: 02742/935-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Zusatz:



Zwischenzeitlich liegen zwei neue Fahndungsfotos vor. Ein Bild stammt aus dem Jahr 2017 und ein Bild aus 2021.

Der Fahndungsaufruf und die neuen Fotos der Frau können zeitnah über den Link

https://s.rlp.de/qPDiA abgerufen werden.



Es wird um Veröffentlichung des aktuellen Fotos gebeten.



