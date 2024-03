Neuwied

Sturz nach körperlicher Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am Montag, den 04.03.2024, kam es gg. 13:40 Uhr im Bereich eines Supermarktes in der Engerser Landstraße 40 in 56564 Neuwied nach einem Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen.