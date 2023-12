Sturmtief „Zoltan“ sorgte für zahlreiche zahlreiche Beschädigungen und Gefahrenstellen.

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa



Im Zeitraum von 14:50 Uhr (Donnerstag) bis 03:45 Uhr (Freitag) erhielt die Wache der PI Straßenhaus Kenntnis von 32 sturmbedingten Gefahrenstellen und Beeinträchtigungen

Neben zahlreichen umgestürzten Bäumen auf Kreis-, Land- und Bundesstraßen, sowie Stromleitungen sind mehrere vollgelaufener Keller mit Wasser gemeldet worden.

Des Weiteren kam es um 20:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 257 zwischen Niederbreitbach und Kurtscheid. Aufgrund des Sturms kippte ein Baum mittig auf den fahrenden Bus. Hierbei entstand ein Sachschaden am Dachfenster.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Der Busfahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Um 16:37 Uhr wurde der Wache ein umgestürzter Baum auf ein Wohnhaus in Neustadt (Wied) gemeldet. Auch hier blieb es bei einem Sachschaden.



Bei den gemeldeten Ereignissen sind keine Personen zu Schaden gekommen.



