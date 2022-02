Sturmtief Xandra

Insbesondere in der 2. Nachthälfte setzte zunehmend der Sturm im Bereich des Dienstgebietes ein, die Meldungen über umgestürzte Bäume häuften sich. Aufgrund der frühen Uhrzeit blieb es großteilig bei blockierten Fahrbahnen. Die Hindernisse wurden in den meisten Fällen von der Straßenmeisterei und den Feuerwehren beseitigt.

Zudem sind der PI Straßenhaus zwei Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit dem Sturmtief gemeldet worden.

Um 04:05 Uhr befuhr ein PKW Fahrer die Landesstraße 255 aus Richtung Asbach kommend in Richtung Etscheid. In Höhe der Ortslage Oberplag fiel ein Baum auf die Straße. Aufgrund der kurzen Distanz konnte der Fahrer nicht mehr ausweichen. Am dem nicht mehr fahrbereiten PKW entstand ein Sachschaden im mittleren 4-stelligen Bereich.

Der Baum wurde durch die FFW Asbach von der Unfallstelle entsorgt.

An der Bundesstraße 413 zwischen Herrschbach und Marienhausen ragte ein umgestürzter Baum in die Fahrbahn. Ein vorbeifahrender PKW Fahrer stieß um 04:30 Uhr gegen das Hindernis. An seinem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 EUR.

Der Baum wurde durch die Polizeibeamten von der Fahrbahn geräumt.

In beiden Fällen blieben die Fahrzeugführer unverletzt.



