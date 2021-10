Dienstgebiet PI Straßenhaus (ots) – Am Donnerstagmorgen wurden der Polizeiinspektion Straßenhaus 6 Ereignisse im Zusammenhang mit dem Sturmtief Hendrik gemeldet.



Hierbei handelte es sich überwiegend um umgestürzte Bäume, die im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus auf die Fahrbahn fielen.



Zudem erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus um 06:50 Uhr Kenntnis über einen „weggeflogenen“ Pavillon in der Bäckergasse in Melsbach.

Der Pavillon wurde durch den Sturm gegen eine Stromleitung geweht.

Die Feuerwehr und der Stromversorger wurden mit der Beseitigung beauftragt. Es kam zeitweise zu einem Stromausfall.



Bei keinem der gemeldeten Ereignisse kam es zu einem Personenschaden.



