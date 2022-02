Sturmschäden im Dienstgebiet der PI Linz

Linz am Rhein (ots). Auch am Donnerstagmorgen kam es bei der Polizeiinspektion in Linz zu mehreren Einsätzen durch das Sturmtief.

Gegen 09:00 Uhr fiel ein Baum auf einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz des Campingplatzes Blauer See in Vettelschoß. Es wurde niemand verletzt, am Pkw entstand Sachschaden. Gegen 11:35 Uhr stürzte ein Baum auf die L 254, Gemarkung Dattenberg, im Bereich der Kreuzung Wegestock. Am Nachmittag wurde die Polizei informiert, dass das Dach eines Drogeriemarktes in Rheinbrohl wegfliegen würde. Eine Überprüfung ergab, dass das Dach in Takt war, jedoch durch starke Windböen wackelte. Ein vor Ort anwesender Dachdecker konnte die Gefahrenlage relativieren. Ansonsten waren Feuerwehr und Straßenmeisterei jeweils an den Gefahrenstellen präsent und beseitigten die eingetretenen Schäden.



