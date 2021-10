Sturm Ignatz

Der Polizei Linz wurden an verschiedenen Orten insgesamt 5 umgestürzte Bäume gemeldet.

In Bad Hönningen fiel ein Bauzaun um, in Rheinbreitbach hielt eine Laterne den starken Windböen nicht stand.

Auf der B 42, bei Linz fiel ein Ast auf das Dach eines fahrenden Fahrzeuges, es entstand Sachschaden.



Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass durch den starken Wind vielerorts Blätter und kleinere Äste auf der Fahrbahn liegen. Gemeinsam mit Niederschlag bilden Sie insbesondere für Zweiräder eine erhebliche Gefahr.

Daher die eindringliche Bitte: Langsam fahren!



