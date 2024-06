Streitigkeit zwischen Nachbarn bringt Verkehrsverstoß zutage

Anzeige

06.2024) wurde die Polizeiinspektion Linz zu einem Einsatz in der Friedrich-Ebert-Straße in Linz gerufen.

Dort kam es zu einer Streitigkeit zwischen Nachbarn, in deren Folge es zu einer Beleidigung gekommen sei.

Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme brachten die Polizeibeamten den Auslöser des Streits in Erfahrung: Der 35-Jährige aus der Verbandsgemeinde Linz war vor seinem Wohnhaus mit lauter Musik auf einem E-Scooter herumgefahren. Problematisch hierbei war nur: Ein bei dem Scooterfahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille.

Der Mann wurde daraufhin mit auf die Polizeidienststelle genommen, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Er wird sich in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.



