Streitigkeit mündet in Bedrohung

Am Donnerstagnachmittag (10.10.2024) kam es zu einer Streitigkeit zwischen zwei Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in Erpel.

Als die Streitigkeit eskalierte, zog einer der Beteiligten ein Messer und bedrohte seinen Kontrahenten.

Vor Eintreffen der Polizeibeamten flüchtete er vom Tatort.



Gegen Abend kehrte er zu seiner Wohnung zurück und beschädigte noch eine Tür im Gebäude, woraufhin er von Beamten der Polizeiinspektion Linz angetroffen werden konnte.

Der 21-Jährige wird sich in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.



