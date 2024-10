Streit zwischen zwei Männern führt zu Strafanzeigen

Am Samstag, den 19.10.2024 um 23:30 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein Meldung über eine zuvor stattgefundene Bedrohung in Rheinbrohl ein.

Beide Beteiligten seien noch vor Ort. Bei der Anzeigenaufnahme in der Straße „In der Maar“ schilderte der Anrufer, durch seinen Bekannten mit einem Metallrohr bedroht worden zu sein. Der Bekannte wiederum schilderte den Sachverhalt anders und gab darüber hinaus an, von dem Anrufer beleidigt worden zu sein. Gegen die beiden 19- und 20-jährigen Männer aus Neuwied und der VG Bad Hönningen wurden jeweils Strafverfahren eingeleitet.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



