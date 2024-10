Straßenverkehrsgefährdung/ Zeugenaufruf

Am Samstag, den 26.10.2024 gegen 17:14 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die B42 aus Richtung Leutesdorf kommend in Fahrtrichtung Neuwied.

Anzeige

Der Zweiradfahrer überholte auf der Fahrtstrecke grob verkehrswidrig und rücksichtlos andere Verkehrsteilnehmer. Aufgrund seiner Fahrweise soll es zu konkreten Gefährdungssituationen des Gegenverkehrs gekommen sein. Die potentiell gefährdeten Zeugen sind bisher namentlich nicht bekannt und werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied in Verbindung zu setzen. Der 21-jährige Beschuldigte konnte zwischenzeitlich ermittelt und an seiner Wohnanschrift in Neuwied angetroffen werden.



Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/8780 oder per E-Mail pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell