Straßenverkehrsgefährdung – Zeugenaufruf

Bereits am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es auf der B42 bei Rheinbrohl zu einem riskanten Überholmanöver durch den Fahrer eines grauen Mazda 6. Mehrere Fahrzeuge befuhren die Bundesstraße aus Richtung Neuwied kommend in Richtung Linz.

Anzeige

Rheinbrohl (ots).



Bereits am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es auf der B42 bei Rheinbrohl zu einem riskanten Überholmanöver durch den Fahrer eines grauen Mazda 6.

Mehrere Fahrzeuge befuhren die Bundesstraße aus Richtung Neuwied kommend in Richtung Linz.

Im Bereich Rheinbrohl überholte der graue Mazda trotz bestehendem Überholverbot und einer beginnenden Kurve zwei Fahrzeuge.

Aufgrund eines entgegenkommenden LKW musste der Fahrer eines überholten PKW nach rechts ausweichen um dem Mazda-Fahrer das Wiedereinscheren zu ermöglichen und so einen Unfall zu verhindern.

Zeugen die Angaben zu dem Vorfall oder dem grauen Mazda machen können, werden gebeten, sich unter 02644 943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell