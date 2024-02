Straßenverkehrsgefährdung – Zeugenaufruf

Am Dienstag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer mit einem grauen PKW die L 272 von Asbach in Richtung des Ortsteils Schöneberg.

Hierbei überholte er zunächst mehrere Fahrzeuge und kam schließlich ausgangs einer Kurve von der Fahrbahn ab und gelangte so auf den parallel verlaufenden Radweg. Der PKW-Fahrer setzte nach einem kurzen Gespräch mit einem unbeteiligten Verkehrsteilnehmer seine Fahrt fort, konnte jedoch später durch die Polizei ermittelt und angetroffen werden. Zeugen dieses Vorfalls und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



