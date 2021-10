Straßenverkehrsgefährdung – Zeuge gesucht

Ein Zeuge teilte ein schlangenlinienfahrendes Fahrzeug mit, welches die L 257 aus Fahrtrichtung Hausen in Richtung Bad Hönningen befuhr.

Kurz vor Bad Hönningen soll der verantwortliche Fahrzeugführer auf die Gegenfahrbahn gefahren sein. Hierdurch gefährdete er einen Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr. Dieser musste abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die Polizei bittet diesen Verkehrsteilnehmer, sich bei der Polizei Linz am Rhein zu melden, damit der Sachverhalt abschließend geklärt werden kann.



