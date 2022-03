Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht auf der B42 – Zeugensuche!

Neuwied u. (ots). Am Abend des 25.03.2022 wurde der PI Bendorf gegen 19.55 Uhr ein verunfallter Pkw auf einem Wiesenstück an der B42, Fahrtrichtung Vallendar, in Höhe der Anschlussstelle der BAB48 Richtung Koblenz gemeldet.

Am Abend des 25.03.2022 wurde der PI Bendorf gegen 19.55 Uhr ein verunfallter Pkw auf einem Wiesenstück an der B42, Fahrtrichtung Vallendar, in Höhe der Anschlussstelle der BAB48 Richtung Koblenz gemeldet. Bei der sofortigen Überprüfung stellte eine Streife der Polizei Neuwied fest, dass der Pkw offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit aus der Kurve getragen worden war, anschließend ein Verkehrszeichen überrollt hatte und dann auf der Wiese zum Stehen kam. Bei Eintreffen der Beamten war der Pkw verlassen und unverschlossen. Im Zuge der Ermittlungen meldete sich eine Zeugin, die eine äußerst auffällige Fahrweise des Fahrzeugs schilderte. Demnach sei der Pkw, ein silberner Kleinwagen der Marke Suzuki mit Neuwieder Kreiskennzeichen, von der Berggärtenstraße aus kommend auf die zweispurige B42 in Richtung Bendorf gefahren. Hierbei sei der Wagen anderen Verkehrsteilnehmenden mehrfach dicht aufgefahren, außerdem habe der Fahrer oder die Fahrerin dabei gehupt. In mindestens einem Fall habe der Pkw auf der B42 nahezu angehalten, hierbei habe ein Lkw ausweichen müssen. Trotz des hohen Verkehrsaufkommens meldeten sich zunächst keine weiteren Zeugen. Im Laufe des Abends meldete sich jedoch die Fahrzeughalterin und gab zu, dass sie den Unfall verursacht habe. Ihren Aufenthaltsort wollte die Dame jedoch nicht nennen.



Die Polizei fragt nun:



– Wer kann Angaben zur Fahrweise des Suzuki machen?

– Gibt es weitere Geschädigte? Hier wird insbesondere der

Lkw-Fahrer bzw. die Lkw-Fahrerin benötigt!

– Wer hat den Unfall oder die Geschehnisse danach beobachtet?



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell