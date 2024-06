Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und Beleidigung durch rücksichtslosen Überholer – Zeugenaufruf

Anzeige

Nach Zeugenangaben setzte dort der Fahrzeugführer eines roten PKW Audi Cabriolets trotz herrschenden Überholverbots und sich nähernden Gegenverkehrs zum Überholvorgang des vorausfahrenden PKW Hyundai des Geschädigten an. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Fahrzeugführer des Hyundai einen Bremsvorgang einleiten, um dem Überholer das Wiedereinscheren zu ermöglichen, und eine Kollision mit dem Gegenverkehr zu vermeiden.



Der Audi-Fahrer soll zuvor bereits drei weitere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholt haben.



Im Anschluss, so die Zeugenangaben, habe der Beschuldigte den Geschädigten in der Ortslage Malberg bis fast zum Stillstand ausgebremst, und durch Zeigen des Mittelfingers beleidigt.



Zeugen dieses Vorfalls, insbesondere der Fahrzeugführer des Gegenverkehrs, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen.



