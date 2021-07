Straßenverkehrsgefährdung durch Fahrer eines schwarzen BMW X3

Der Fahrer, ein Mann mit kurzen, grauen Haaren, überholte derart riskant an einer unübersichtlichen Stelle, dass nur durch eine Vollbremsung ein Zusammenstoß vermieden werden konnte.

Das Kennzeichen des Verursachers ist bekannt, Ermittlungen gegen den Fahrer laufen.



Sollte es zu diesem Zeitpunkt im Zusammenhang mit einem schwarzen BMW XR, mit SU-Kennzeichen noch zu weiteren Vorkommnissen in dieser Art gekommen sein, bittet die Polizei Linz um Hinweise.



Telefonisch unter 02644-9430, oder via E-Mail unter pilinz@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell