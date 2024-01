Straßenverkehrsgefährdung B42, Höhe Hammerstein – Zeugen gesucht

Am Nachmittag des 04.01.2024 gegen 14:42 Uhr kam es auf der B42 in Höhe der Ortschaft Hammerstein zu einer Straßenverkehrsgefährdung.

Demnach überholte ein weißer PKW in Fahrtrichtung Leutesdorf mehrere Fahrzeuge. Der Überholvorgang musste abrupt abgebrochen werden, da sich im Gegenverkehr ein Fahrzeug näherte. Das entgegenkommende Fahrzeug musste, laut Zeugenaussagen, stark abbremsen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter der Tel.: 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de mitzuteilen.



