Am Mittwoch, den 08.09.21 gegen 16:30 h befuhr eine 17-jährige Geschädigte aus Erpel mit ihrem Kraftrad die B 42 aus Richtung Rheinbreitbach kommend in Fahrtrichtung Erpel.

Kurz vor der Shell-Tankstelle in der Ortslage Unkel wurde sie trotz Gegenverkehrs von einem roten PKW überholt. Die Jugendliche wurde dabei nicht unerheblich gefährdet. Das Kennzeichen konnte die Geschädigte ablesen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eröffnet.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de



