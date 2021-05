Straßenverkehrsgefährdung

Am Freitagnachmittag gegen 14:50 Uhr wurde ein Fahrradfahrer auf der K17 in der Ortslage St. Katharinen bei einem Überholvorgang durch einen PKW Audi TT genötigt und gefährdet.

Das Fahrzeug überholte den Fahrradfahrer laut Zeugenangaben mit einem Seitenabstand von nur wenigen Zentimetern mit überhöhter Geschwindigkeit und trotz Gegenverkehrs. Der 78-jährige Fahrradfahrer wurde durch den Verkehrsvorgang erheblich gefährdet.



Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang nochmals darauf hinweisen, dass bei einem Überholvorgang der Abstand zu Radfahrern, Fußgängern und Elektrokleinstfahrzeugen innerorts mindestens 1,5 Meter und außerorts mindestens 2 Meter beträgt. Der Seitenabstand ist aufgrund der immanenten Gefährdungslage unbedingt einzuhalten.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel.02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de



