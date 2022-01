Straßenraub in Betzdorf aufgeklärt

Ein zunächst unbekannter männlicher Täter bedrohte die 18-jährige Geschädigte mit einem Messer und stieß sie zu Boden. Er verlangte so die Herausgabe ihres Handys.



In der Folge gelang es der Polizei am 12.01.2022 das geraubte Handy an einer Anschrift in Betzdorf zu orten. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss ausgestattet wurde die Wohnung aufgesucht. Das geraubte Handy konnte dort aufgefunden werden. Der 35 jährige Tatverdächtige wurde festgenommen.



Er wurde noch am Abend dem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ.



