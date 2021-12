Straßengefährdung durch Trunkenheit

Gemäß Angaben der Zeugin, befuhr ein weißer Kleinwagen die B256 von Altenkirchen kommend in Fahrtrichtung Hamm (Sieg). Der PKW wurde in erheblichen Schlangenlinien geführt und geriet teilweise in den Gegenverkehr, oder auf den Bürgersteig. Es sei zu mehreren ganz konkreten Gefährdungen von unbeteiligten Verkehrsteilnehmern gekommen. Der 36-jährige Fahrzeugführer konnte letztlich kontrolliert werden. Er wies eine absolute Fahruntüchtigkeit vor, sodass der Führerschein eingezogen und im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Neben einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, wird auch wegen weiterer in Frage kommender Delikte ermittelt. Daher bittet die Polizeiinspektion Altenkirchen darum sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen, sofern es zu einer Gefährdung mit dem weißen Kleinwagen gekommen ist.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02631-946 0

pialtenkirchen@Polizei.Rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell