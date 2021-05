Steinebach (Sieg)- Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 25.05.2021, gegen 12.00 Uhr befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Pkw BMW die L 281 aus Gebhardshain kommend in Richtung Malberg.

An der Einmündung zur K 121, wollte die Frau in Richtung Steinebach abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 65-jährigen Fahrers eines Pkw Smart. Es kam zur Kollision beiden Fahrzeuge, wobei ein Fahrzeug im Straßengraben und der andere Pkw in einer Böschung zum Stillstand kamen.

Der 65-jährige wurde schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert; die 38-jährige wurde leichtverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt mindestens 8000EUR.



