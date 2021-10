Steinebach (Sieg) – Alkoholfahrt endete am Baum

Am 17.10.2021, gegen 15:20 Uhr befuhr ein 45-jähriger mit seinem Pkw Skoda die K 116 aus Elkenroth kommend in Richtung Steinebach.

Im Verlauf der Strecke kam der Fahrer infolge alkoholbedingter Fahrunsicherheit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend flüchtete der Fahrer zu Fuß; konnte jedoch zügig ermittelt werden. Ein Alkoholtest ergab 1,21 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen oder Führerschein sichergestellt. Danach wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Fahrzeug sowie an Straßeneinrichtung entstand Sachschaden; der Fahrer blieb unverletzt.



