Spielhallenkontrollen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierten Polizeibeamte Spielhallen im Bereich der Verbandsgemeinde Dierdorf.



Alle Gäste und das Personal wurden insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der aktuell gültigen Corona – Bekämpfungsverordnung überprüft.

Die Kontrollen verliefen erfreulicherweise ohne Beanstandungen.



In diesem Zusammenhang erfolgt der Hinweis, dass die Überwachung der Regelungen wieder verstärkt intensiviert wird. Neben den Kontrollmaßnahmen im täglichen Dienst werden die kommunalen Ordnungsbehörden zusammen mit der Polizei am morgigen Donnerstag einen gemeinsamen, landesweiten Corona-Kontrolltag durchführen.



