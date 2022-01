Am frühen Donnerstagmorgen kollidierten zwei sich begegnende Lkw-Gliederzüge mit ihren Außenspiegeln auf der B 42 in Höhe Wallen.

Ein Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



