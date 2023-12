Spiegelunfall im Begegnungsverkehr

Am 27.11.2023 kam es um 11:40 Uhr auf der L285 zwischen Daaden und Friedewald zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei LKW, wobei diese sich an den jeweiligen Außenspiegeln touchierten.

Ein unfallbeteiligter Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem LKW im Nachgang unerlaubt in Richtung Daaden. Bei dem genutzten Fahrzeug soll es sich um einen roten LKW-Kran gehandelt haben.

Wer kann Angaben zum Unfallbeteiligten Fahrzeug machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0.



