Neuwied

Spaziergänger in Park ausgeraubt

Am Samstag, den 07.08.2021, wurde in der Zeit zwischen 23:30 bis 00:00 Uhr ein Spaziergänger in dem Park an der Abtei Rommersdorf an der Straße Hinter den Weihern/Stiftsstraße von einer unbekannten Person niedergeschlagen und ausgeraubt.