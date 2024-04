Im Tatzeitraum zwischen dem 25.03.24 und 29.03.24 entwendeten bislang unbekannte Täter drei Solarkollektoren, welche vor einem Einfamilienhaus in der Linzer Straße in Sankt Katharinen abgelegt waren.

