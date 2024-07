Siegtal pur-autofreies Siegtal

Anzeige



Von morgens bis zum späten Nachmittag hatten Fahrradfahrer und Inlineskater die Möglichkeit u.a. auf der B62 die Fahrbahn für sich und ihr Hobby zu nutzen ohne auf den Kraftfahrzeugverkehr achten zu müssen.

An zahlreichen Stellen wurden Querstraßen gesperrt und an besonders stark frequentierten Punkten wie in Niederschelden, Mudersbach und Wallmenroth hatte die Polizei Betzdorf zusätzlich Streckenposten installiert. Es waren zudem Kollegen der Motorradstaffel und Fahrradstaffel im Einsatz.

Aus polizeilicher Sicht verlief der Einsatz sehr positiv. Bis auf wenige Ausnahmen hielten sich alle an die Sperrungen. Hier und da kam es jedoch auch vor, dass Auto- und Motorradfahrer die Sperrbaken zur Seite geschoben hatten um die Strecke zu queren. Hier wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen erfasst.



