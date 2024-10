Sexuelle Belästigung durch Kuss auf die Wange

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Der 51-jährige Mann aus der VG Linz am Rhein soll die Geschädigte gegen ihren Willen zu sich gezogen und auf die Wange geküsst haben. Der Mann konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch die Beamten angetroffen werden. Er war alkoholisiert und erhielt einen Platzverweis für die Kirmes. Diesem Platzverweis kam der Beschuldigte nach. Ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung wurde eingeleitet.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



