Archivierter Artikel vom 20.11.2020, 23:00 Uhr

Eine 56jährige Frau, ging mit ihrem Hund und ihrer Freundin auf der Erpeler Ley oberhalb der Ortslage Erpel (Rhein)spazieren. Sie liefen hinter dem Parkplatz auf einen Weg in den Wald, als plötzlich ein nichkniehoher brauner Hund mit kurzem Fell angelaufen kam, der den Hund der Spaziergängerin attakierte. Um ihren Hund vor dem angreifenden Hund zu schützen, packte sie ihren Hund am Halsband und riss diesen zurück. Hierbei biss der angreifende Hund mehrfach in ihre Hand und verletzte die Spaziergängerin so schwer, dass sie im KH operiert werden musste und auch dort verbleiben musste. Der Hundebesitzer musste während des Angriffs in der Nähe gewesen sein. Die geschädigte Spaziergängerin konnte angeben, dass sie einen lauten Pfiff gehört hatte, wonach in Folge der Hund wieder zurücklief. Hinweise: Wer kann Hinweise zu einem braunen Hund mit kurzem Fell geben, der von der Größe, aus Sicht der Spaziergängerin, nicht ganz kniehoch gewesen sein soll. Auch Hinweise zum Hundebesitzer wären hilfreich. Der Hundebesitzer darf sich aber auch selbst bei der Polizei melden und Angaben zum Sachverhalt machen. Informationen können bitte an die Polizei Linz am Rhein unter: Tel.: 02644-943-111 email: pilinz.wache@polizei.rlp.de weitergegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizei Linz am Rhein

02644-943-111

email: pilinz.wache@polizei.rlp.de

Otter, PHK



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell