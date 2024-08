Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Linz am Rhein (ots). Am Sonntagmittag, gegen 11:55 Uhr, ereignete sich in Unkel, B 42 / Einmündung L 252, ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Eine 22-jährige PKW Fahrerin wollte an der vorgenannten Einmündung nach links auf die B 42 einbiegen. Bei diesem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW, der die B 42 in Fahrtrichtung Bad Honnef befuhr. In diesem Fahrzeug befand sich eine fünfköpfige Familie mit ihren drei Kleinkindern. Durch den Aufprall wurde der 4-jährige Sohn verletzt und mittels Krankenwagen in eine Kinderklinik verbracht. Die beiden Geschwister, zwei Mädchen im Alter von 9 Monaten und 2 Jahren, wurden zur Abklärung auf mögliche Verletzungen ebenfalls in die Kinderklinik eingeliefert. Auch die 22-jährige Fahrzeugführerin erlitt durch den Verkehrsunfall Verletzungen und wurde einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die B 42 war im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für ca. eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



