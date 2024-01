Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf winterglatter Fahrbahn.

Symbolbild Foto: dpa



Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW die abschüssige Landesstraße aus Richtung Puderbach kommend in Richtung Urbach.

Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet die Fahrerin im Verlauf einer Kurve auf der winterglatten Fahrbahn (Eis) ins Schleudern und prallte zunächst gegen die rechtsseitige Schutzplanke. Anschließend wurde der PKW nach links abgewiesen und stieß frontal mit dem entgegenkommenden PKW des Geschädigten zusammen.



Die im höheren Erwachsenenalter befindliche Unfallverursacherin wurde schwer verletzt in ihrem PKW eingeklemmt und durch die Feuerwehr aus ihrem PKW geborgen. Der ebenfalls im höheren Erwachsenenalter befindliche Geschädigte erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Die beiden Beteiligten sind im Anschluss an die notärztliche Behandlung an der Unfallstelle in umliegende Krankenhäuser eingeliefert worden.

Die weitere Unfallaufnahme erfolgt zurzeit durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidium Koblenz.

Die Landesstraße 264 ist im Bereich der Unfallstelle weiterhin für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell