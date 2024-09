Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Anzeige





Ein 21-jähriger Motorradfahrer befuhr die Landesstraße in Richtung Urbach.

Auf der geraden Strecke wollte er einen vorausfahrenden PKW überholen.

Hierbei übersah der Motorradfahrer einen entgegenkommenden PKW.



Es kam zu einer Frontalkollision zwischen den begegnenden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer erlitt durch den Unfall schwere (nach jetzigen Ermittlungsstand keine lebensbedrohlichen) Verletzungen.

Im Anschluss an eine notärztliche Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge sind durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entsorgt worden.

Die Landesstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle für ca. 45. Minuten vollgesperrt.

Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.



