Schwerer Verkehrsunfall B62

Auf der Bundesstraße 62 kam es innerhalb der Ortschaft Roth-Oettershagen am heutigen Mittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Die drei Insassen beider Fahrzeuge wurden teils schwer verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar, die Rettungsarbeiten und die Ermittlungen zur Unfallursache, sowie die Unfallaufnahme dauern an. Die B 62 in Oettershagen ist aktuell voll gesperrt.



