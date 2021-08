Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8

Ein in den fließenden Verkehr einfahrender PKW übersah ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug auf der B 8. Durch den resultierenden Zusammenstoß wurden die 22-jährige Fahrerin und die 58-jährige Beifahrerin des vorfahrtsberechtigen Fahrzeugs schwer verletzt. Der 28-jährige Unfallverursacher blieb Leichtverletzt. Die B 8 wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme bzw. Bergung der Verletzten für zwei Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei Altenkirchen eingerichtet. Durch den Unfall kam es zu einer starken Verkehrsstörung in diesem Bereich. An beiden Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Schadenshöhe liegt schätzungsweise bei 20.000 Euro.



