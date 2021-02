Schwerer Verkehrsunfall auf der Alteck

In einer 180 Grad Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich und kam auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 60 jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem PKW.

Der Motorradfahrer wurde hierbei schwerverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.



Die Polizei Neuwied bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter 02631-8780 oder pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



