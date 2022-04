schwerer Verkehrsunfall

Rheinbrohl (ots).



Am Fr. 01.04.22, 06:45 Uhr kam es auf der B 42, Höhe Ortslage Rheinbrohl zu einem schweren Verkehrsunfall.

In einem Bereich in dem ein Überholverbot gilt, stießen zwei PKW frontal zusammen.



Die Unfallfolgen sind derzeit nicht abschließend absehbar. Beide Fahrzeugführer sind schwerstverletzt.



Die Bundesstraße wurde für den Fahrzeugverkehr gesperrt, derzeit wird eine Umleitung gestellt.



Weitere Informationen folgen.



