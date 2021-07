Schwerer Verkehrsunfall

Archivierter Artikel vom 01.06.2021, 23:20 Uhr

Linz a.R. (ots). Am frühen Abend des 01.06.2021 kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall nahe Linz. Ein 33-jähriger Motorradfahrer befuhr die L251 von St. Katharinen kommend in Fahrtrichtung Linz. In einer Linkskurve überholte der Motorradfahrer einen vorausfahrenden PKW und es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Der Motorradfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und nach Versorgung durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt.



