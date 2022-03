Schwerer Motorradunfall auf der L 254 zwischen Kreuzung Weißfeld L254/L257 und St. Katharinen

03.2022 gg. 17:40 Uhr ereignete sich ein schwerer

Verkehrsunfall auf der L254 zwischen der Kreuzung Weißfeld L254/L257

in Fahrtrichtung St. Katharinen.

Ca. 800m vor Rothe Kreuz, kam es zu einem ungebremsten

Auffahrunfall durch einen Motorradfahrer auf einen VW Bus.

Der Unfallfahrer überholte Höhe Reidenbruch vor dem Unfall noch einen unbeteiligten Pkw und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Es wird vermutet, dass er das vorausfahrende Fahrzeug, welches sich in einem Abbiegevorgang war zu spät erkannt hat.

Durch den Einschlag auf das vorausfahrende und abbiegende Fahrzeug, verletzte sich der Motorradfahrer schwer.

Beide Fahrzeuge wurden nach der Unfallaufnahme sichergestellt.

Ein Gutachter unterstützt die Polizei in der weiteren Unfallbearbeitung und Rekonstruktion des Unfalls.



