Schwelbrand in Dachgeschosswohnung mit einer leicht verletzten Person

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Linz am Rhein (ots). Am 27.05.2024 wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 16 Uhr in die Beethovenstraße nach Linz alarmiert, da aus einer Dachgeschosswohnung Rauch aufstieg.