Schutzbach – Unfallflucht nach Überholvorgang

Am 14.02.2022, gegen 08:00 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter die L 280 aus Schutzbach kommend in Richtung Alsdorf.

Im Verlauf der Strecke wurde der Sprinter vom Fahrer eines grünen Kleinwagens überholt. Da der Überholer ohne ausreichenden Abstand wieder nach rechts einscherte, musste der Sprinterfahrer ausweichen und prallte dabei gegen eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Felsplatte. Der Sprinter wurde dabei im vorderen rechten Bereich stark beschädigt. Der unfallverursachende Kleinwagen entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.



