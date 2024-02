Schutzbach – Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Vermutlich im Zeitraum vom 01.02.24, 13:00 Uhr bis 02.02.24, 14.00 Uhr sind zwei Verkehrszeichen im Bereich des unbeschrankten Bahnübergangs in der Straße „Am Bahnhof Schutzbach“ unmittelbar vor der Gemeinde Schutzbach beschädigt worden.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Unbekannte Täter durchtrennten die Pfosten für ein Schild, welches auf den unbeschrankten Bahnübergang hinweist und ein Schild, welches die Geschwindigkeit in diesem Bereich reduziert. Die Schilder wurden nicht entwendet, sondern am Ort liegen gelassen.

Die Polizei Betzdorf hat eine Strafanzeige aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02741 926-0 zu melden.



