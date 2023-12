Schulwegkontrollen und Geschwindigkeitsmessungen

Dienstgebiet Polizeiinspektion Straßenhaus (ots) – Am Mittwochmorgen führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 08:45 Uhr in der Lindenstraße in Straßenhaus im Bereich der Grundschule und des Kindergartens eine Schulwegkontrolle durch.

Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Bei den 31 durchgeführten Kontrollen sind 1 Kind und 3 Fahrzeugführer/-innen nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen.

Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang für die Verkehrssicherheit der beförderten Kinder weitere Kontrollen an Kindertagesstätten und an Schulwegen an.



Im Zeitraum von 14:20 Uhr bis 15:20 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus zudem auf der Landesstraße 266 bei Dernbach eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Dort ist die Geschwindigkeit im Messbereich außerhalb geschlossener Ortschaften auf 70 km/h begrenzt.

Die Beamten ahndeten 6 Verstöße im Verwarngeld- und 10 Verstöße im Ordnungswidrigkeitenbereich.

Die Geschwindigkeit der schnellsten Messung betrug 103 km/h.



